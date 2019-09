AMLO: Los ‘trácalas’ que se vayan al carajo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje durante su conferencia matutina y dijo que “las trácalas se vayan al carajo”, esto por intentar hacer fraudes de viviendas, a los adultos mayores con sus pensiones y a gente humilde.

Hay muchas trácalas en general, hay que estar pendientes, no dejarse engañar muchas trácalas en los que ofrecen viviendas y empiezan a recoger fondos y desaparecerlas famosas cajas de ahorro que empiezan a ofrecer intereses elevadísimos y empiezan a engañar a gente que recibe por su dinero por sus ahorros, una cantidad que no les podrían dar en el banco o en ninguna otra parte y de repente desaparecen, esos fraudes hay que evitarlos, no creer de que hay altas tasas de intereses o grupos que ofrecen que vas a obtener más recursos y gente pobre humilde para que su dinero no este guardado. Informar mucho a la gente, andar más despiertos, no creer y también decirles a los tracaleras, a los tranzas, que se vayan al carajo”.

López Obrador señaló que hasta el momento él no tiene denuncias sobre fraude de presuntos asesores de pensión para los adultos mayores, pero que estará atento, pues es un derecho vitalicio.

No tengo denuncias sobre fraude, en mis giras puedo ir al pueblo más apartado por donde paso y me paran porque saben que voy a pasar por ahí y pregunto a un adulto mayor ¿ya te llegó tu apoyo de la pensión?, me dice sí, hasta en los lugares más apartados y es de los programas que más se ha aplicado, se ha extendido, tiene más avance”.

Enfatizó que el problema constante al que se enfrentan es que todavía no pueden hacer la entrega con tarjeta.

Todavía no podemos entregar como quisiéramos con tarjeta y todavía hay que llevar a ciertas comunidades dinero en efectivo. Han perdido la vida servidores públicos que han sido asaltados, esto no lo hemos transmitido, pero es la realidad. Queremos que ya no se maneje efectivo por varias razones, también para que no hay corrupción y quieran sacar del sobre dinero, que no haya piquete de ojo. No tengo denuncias que les esté quitando lo que les corresponde”

E insistió en que la gente actúe de manera precavida, que no le crean a cualquiera.

Que se informen, que lo familiares pidan información y que no se dejen engañar. Van a seguir llegando los apoyos y tiene que llegarles completo 2550 pesos bimestrales. Que sepan que es un derecho adquirido, es universal, es para todos y no es un programa de gobierno, es un derecho que tienen los adultos mayores, entonces se entrega bimestral, pero es permanente, no va a quedar un bimestre sin que les llegue el apoyo, es vitalicio”.

Agilizará López Obrador funcionamiento de Universidades del Bienestar

El presidente López Obrador admitió que las trabas administrativas han dificultado el pleno funcionamiento de las Universidades para el Bienestar y dijo que su gobierno está trabajando para que se regularicen cuanto antes en todo el país.

Es un asunto de trabas administrativas, es otro lastre que heredamos. Para robar, pero simular que no se robaba, crearon una normatividad excesiva. Es muy difícil obtener recursos para ejecutar las cosas porque es una norma tras otra, es de una oficina a otra, lleva muchísimo tiempo”, explicó.

Lamentó que al gobierno también le afecta la misma burocracia de la que se quejan los ciudadanos, pero señaló que ya dio instrucciones de acelerar la entrega de los recursos a Raquel Sosa, rectora de las Universidades para el Bienestar.

AMLO recuerda que la descentralización del gobierno continúa

Por último, recordó que no dejará de lado la descentralización del gobierno, pues es importante que los servidores públicos estén involucrados con la gente.

Por eso pido a los servidores públicos que me acompañen a las giras, que hablen con la gente, y supervisen las obras, que todo mundo esté visitando las comunidades, pueblos, municipios y estados y esta es una razón por la que no voy a dejar de lado el plan de descentralización, no lo he tocado ahora porque estamos arrancando, estamos sentando las bases, pero no vamos a olvidar que debemos de descentralizar el gobierno, que como lo está haciendo la Secretaría de Energía, ya está en Tabasco, allá esta la secretaria Rocío Nahle, es un ejemplo, no solo tiene oficina en Villahermosa, tiene campamento en Dos Bocas donde se está construyendo la refinería. No vamos a dejar eso, ahora porque estamos parando el elefante, pero vamos hacia allá, hacia la descentralización”, concluyó.

