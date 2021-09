AMLO propone ‘tómbola’ para ordenar preguntas en la mañanera

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), propuso una tómbola entre los reporteros para decidir quién podrá hacerle preguntas durante su conferencia mañanera.

Te recomendamos: ¿Por qué AMLO amenizó la mañanera con ‘Los caminos de la vida’?

Y agregó:

“Resuélvanlo, porque lo mejor es una tómbola y solo se deja un lugar, uno, por si viene una persona del extranjero, una cuestión grave, se le da un lugar. Esa sería una forma buena, porque a mí también me meten en líos porque me levantan la mano y no sé a quién darle la palabra”, argumentó.