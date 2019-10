AMLO toca madera ante fenómenos naturales

El presidente, Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo de un día por Oaxaca. Es la novena ocasión que visita el estado desde que rindió protesta.

En vuelo comercial desde la Ciudad de México llegó a Puerto Escondido, y por tierra, acompañado del gobernador, Alejandro Murat, arribó al municipio Santiago Jamiltepec en la zona costera, donde supervisó la clínica rural IMSS-Bienestar local.

Aquí conoció que, debido a sismos y huracanes frecuentes en la zona, este hospital que atiende a 170 mil personas requiere una renovación de equipos, de los techos y la construcción de un albergue comunitario.

Apuntó que se atenderá este y los 80 hospitales de este sistema IMSS-Bienestar, además de que se rehabilitarán los hospitales y clínicas que recibió de la anterior administración sin estar terminados.

El presidente y el gobernador confirmaron que en Oaxaca avanza el proceso de federalización de la salud, es decir que el gobierno federal se encargará del pago de la nómina de médicos y personal, con el compromiso es que al final del sexenio la plantilla nacional tenga base o planta laboral.

Hemos estado coordinados para atender uno de los problemas más graves que tiene Oaxaca y que heredamos: más de casi ocho mil plazas que no tienen regularizada su situación en el sector salud de Oaxaca, entre regularizados, federalizados y eventuales, que le generan gastos al estado de más de dos mil 200 millones de pesos anuales que no se tienen. En coordinación con el señor presidente y la federalización, ya firmamos para que el sector salud trabaje de manera coordinada ya por el gobierno federal”, expuso Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca.

El presidente López Obrador destacó.

A pesar de los daños causados en la costa del Pacífico por la tormenta tropical “Narda”, dijo el presidente que ha habido suerte en este gobierno frente a los fenómenos naturales.

Hemos corrido con suerte porque no hemos padecido de fenómenos naturales y, aunque esto no es madera, toco madera imaginariamente. De todas maneras, de todas formas, frente a este huracán ‘Narda’, que afectó toda la costa del Pacífico, que fue por toda la costa de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y se internó al norte, y allá ya se convirtió en tormenta tropical, ya no tiene riesgos, aprovecho para decirlo, de todas maneras, aquí en esta región afectó”, comentó el presidente López Obrador