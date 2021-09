AMLO establece en testamento que no quiere que su nombre se use en calles, hospitales o escuelas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estableció en su testamento que no quiere que su nombre se use en calles, hospitales o escuelas como homenaje a su persona.

“En mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar alguna escuela u hospital, nada absolutamente”, manifestó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.