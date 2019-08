Termoeléctrica de Morelos se impuso, pero es del pueblo, afirma AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la termoeléctrica de Morelos es del pueblo, y pese a que se impuso y no se consultó a la gente, es un proyecto al que solo le faltan conectar cien metros para que pueda operar y producir energía.

Te recomendamos: AMLO revela espionaje en su contra; halla cámara sofisticada en Palacio Nacional

Esa planta que podemos operar, si se permite conectarla, faltan 100 metros. Lo que produciría esa planta de energía es lo que se consume de energía en todo Morelos y es una inversión de más de 20 mil millones de pesos. Yo sé que no se consultó a la gente, que se impusieron las cosas, que se dieron los contratos a las empresas, pero ya existe la planta y es de la Comisión Federal de Electricidad , es del pueblo, porque la CFE es de la nación”.

El mandatario insistió en que hubo un momento en que la CFE estaba al servicio de intereses particulares y que ahora es de todos.

López Obrador pidió el apoyo del pueblo, pues no pagar más por la luz eléctrica es uno de sus compromisos.

Al final de cuentas, ¿qué es lo que se va a ganar si nos ayudamos todos? A que no paguemos más por la luz. Ese es mi compromiso, pero necesito apoyo, porque si no ayudamos todos, pues entonces no vamos a poder enfrentar la crisis económica”.