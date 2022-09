TEPJF se ha tardado en resolver el caso de Américo Villarreal: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se ha tardado en resolver el caso de Américo Villarreal, tras la impugnación que promovió el Partido Acción Nacional (PAN) con el fin de buscar que se repita la elección en Tamaulipas por supuestas irregularidades.

López Obrador dijo que cuando se comete una injusticia, no se resuelve nada y por el contrario se agravan las cosas.

El Presidente de México hizo un llamado a no fabricar delitos por consigna.

“Esto aplica por parejo, ya no es el tiempo de antes en que desde el Estado se fabricaban delitos, se inventaban hechos, como por ejemplo: no era delito grave la corrupción y era de lo que se debía acusar a una persona, pero como no era delito grave se le acusaba de lavado de dinero, que sí era delito grave”, explicó.