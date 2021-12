Tener a tiempo vacuna covid fue una revolución de la ciencia, más que viajes al espacio de particulares: AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo hoy, 27 de diciembre de 2021, en su conferencia mañanera que tener a tiempo la vacuna contra covid fue una revolución de la ciencia, más que viajes al espacio de particulares.

Te recomendamos: Ómicron no es terrible; ‘se abandonó a los pobres, como suele pasar’: AMLO

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que la vacuna contra covid ha salvado millones de vidas y destacó que fue algo extraordinario que en un año se contara con una.

El presidente López Obrador habló sobre el ómicron, nueva variante de covid, y dijo que se ha detectado en más de 40 personas en México.

“No han aumentado los contagios y, lo más importante, no se han incrementado los fallecimientos. Eso no quiere decir que no pueda darse una situación especial, pero toco madera. Hasta ahora no hemos tenido problema”, expresó AMLO