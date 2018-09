AMLO: ‘Tenemos que unirnos todos para que haya justicia’

Víctimas de la violencia en el país, sobrevivientes de agresiones y familiares de desaparecidos y de asesinados, demandaron, una vez más, al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ser escuchados.

“Señor López Obrador, por favor ¿quiere que me hinque, quiere que me hinque para que me ayude a buscar a mi hijo?, por favor, se lo suplicamos”, dijo María González.

Al participar en el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia, en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, López Obrador se comprometió a que como presidente ofrecerá a las víctimas una disculpa a nombre del Estado mexicano.

“Al momento al que llegue a la Presidencia yo voy a pedir perdón, le voy a pedir perdón a todas las víctimas de la violencia y voy a comprometerme, no solo voy a pedir perdón, voy a comprometerme a que va a haber justicia en todo lo que humanamente esté de mi parte, voy a cumplir, no están solos, el gobierno ahora no va a estar al servicio de una minoría rapaz, no va a estar al servicio de la delincuencia”, señaló Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México.

Acompañado por la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el propuesto subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el mandatario electo escuchó desde un escenario el testimonio y las propuestas de 8 familiares de víctimas, a quienes los organizadores dieron un espacio para hablar.

El activista Javier Sicilia, fue el primero. Pidió a los asistentes guardar un minuto de silencio.

“Por todos ellos y para que su dolorosa memoria ilumine este diálogo en búsqueda de la verdad, la justicia, la paz y la petición de perdón que el estado nos debe como un camino hacia la paz y la reconciliación, pedimos un minuto de silencio”, apuntó Javier Sicilia, de Movimiento de la Paz con Justicia y Dignidad.

Pero el silencio solo duró siete segundos. Fue roto por los reclamos de justicia de organizaciones y colectivos, a quienes no se les dio voz en el evento.

Y a partir de ahí no pararon las interrupciones.

Fabián Sánchez viajó desde Iguala, Guerrero. Vino a denunciar la desaparición de su hija Daphne, de 19 años de edad.

La emoción de entregar al presidente electo los papeles que detallaban el caso de su hija, le provocaron una crisis de hipertensión, por lo que tuvo que ser auxiliado por paramédicos.

“Señor presidente López Obrador, es la última vez tal vez que me vea frente a usted porque me van a matar, eso me dijeron. Si no me vuelve a ver, aquí está toda la información, mi hija se sacrificó y yo me voy a sacrificar para desmembrar a todos estos desgraciados”, dijo Fabián Sánchez, padre de Daphne, una joven desaparecida, quien al entregar los documentos colapsó en su silla y los paramédicos tuvieron que llevárselo cargado.

Estaba previsto que la senadora Sánchez Cordero diera un mensaje a las víctimas, pero cedió la palabra a Andrés Manuel López Obrador.

Reiteró que, aunque no estén todos de acuerdo con él, cree en el perdón.

“Yo reconozco de manera sincera lo que ustedes han hecho y comprendo su dolor. Yo sí perdono, yo en esto puedo diferir con algunos, además, ya saben que yo siempre digo lo que pienso, y les digo: olvido no, perdón sí, ése es mi planteamiento, respeto a los que dicen ni perdón, ni olvido, los entiendo, los comprendo, yo tengo otra convicción”, sostuvo López Obrador.

Pidió a los asistentes que se organizaran, pues dijo que, sin unidad, atender todos los casos será imposible.

“Lo único que les pido es que ayuden, que se organicen, porque a ver, hablando con toda franqueza, si nos vamos a tener que reunir con cada colectivo, pues entonces, no voy yo a dar abasto. Yo quiero que ustedes ayuden en la organización y que haya unidad, ya basta de la división, de la polarización, del sectarismo, más cuando se trata de un asunto tan importante, qué tienen que estar poniendo por delante intereses personales en el grupo, o celos, o sentimientos, tenemos que unirnos todos para que haya justicia”, señaló López Obrador.

Reiteró que permitirá y promoverá la participación de organismos internacionales en la búsqueda de personas desaparecidas, la transparencia y el combate a la impunidad.

Dijo que desde la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República habrá diálogo permanente con las víctimas.

Fue despedido entre aplausos y gritos de aprobación.

Con información de Carolina Altolaguirre.

