AMLO: El Estado mexicano tendrá una empresa de telecomunicación

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó este miércoles que el Estado mexicano tendrá una empresa de telecomunicación para garantizar la conectividad por internet y por telefonía móvil en todo el país.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente explicó que lo que se busca es que se abra la competencia y que las empresas de telecomunicaciones avancen. Señaló que se le da más importancia a las ciudades, a lo que llaman el mercado y entonces los pueblos marginados y pobres no son tomados en cuenta.

No lo ven como negocio, entonces se concentra el servicio en las ciudades y tenemos el 80% del territorio nacional sin comunicación por internet, entonces eso no puede seguir sucediendo”, puntualizó.

El presidente agregó que esta empresa nueva del Estado va a hacer lo opuesto a lo que hacen las empresas privadas de telecomunicaciones, las cuales empiezan del centro a la periferia, y “nosotros vamos a empezar de la periferia al centro”.

Subrayó que eso no significa cancelar ninguna concesión o impedir que todas las empresas puedan participar, pero aclaró que si el gobierno no interviene se va a terminar el sexenio y no va a haber internet en los pueblos.

Estimó que la empresa de telecomunicaciones del Estado empiece a operar el próximo año. Señaló que ya se está constituyendo la empresa y que ya habló con los integrantes del consejo de comunicaciones, de IFETEL, para solicitar, una vez que se tenga la empresa, la concesión.

Agregó que una vez que se tenga la empresa con la concesión se utilizará toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que llega a la mayoría de los pueblos de México.

Sobre esa infraestructura vamos a trabajar, además ya se tienen alrededor de 50 mil kilómetros de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad”.

Explicó que además de la fibra óptica, en lugares estratégicos, se contará con antenas para cubrir radios y lograr la comunicación hasta los pueblos más pequeños.

El jefe del Ejecutivo dijo que la empresa de telecomunicaciones del Estado será muy importante porque en todos los pueblos habrá internet.

Insistió en que no queda fuera nadie porque la empresa no tendrá fines de lucro sino que será un servicio social. Aseguró que la ganancia será muchísima si no se mide sólo en dinero.

El presidente López Obrador en conferencia de prensa. (Presidencia de la República)

El mandatario hizo hincapié en que en ese 80% del territorio que no tiene internet está el potencial de México y los recursos naturales del país.

López Obrador calificó como “muy agradable” la plática que tuvo el martes con Mark Zuckerberg, fundador de Facebook.

Él muy receptivo, es una gente inteligente, eso ya ha quedado de manifiesto y está dispuesto a ayudar; van a enviar a un especialista al país y quedamos también de entrevistarnos cuando podamos, cuando las agendas lo permitan, personalmente”, dijo el presidente.

Aseguró que Facebook está dispuesto a ayudar a México, siempre y cuando esto sea afín a sus planes, porque “ellos hacen acuerdos con empresas de telecomunicación”.

Reiteró que la plática con Zuckerberg fue muy buena y en muy buenos términos, además de que Facebook tienen una gran presencia en México, con unos 60 millones de usuarios.

Agregó que entre más comunicación tengamos, será mejor.

Sentenció que la reforma en telecomunicaciones no funcionó y tuvo pocos beneficios porque no se planteó el comunicar al país como tema central.

Con información de Presidencia de la República

AAE