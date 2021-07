AMLO tacha de clasista y racista al presidente de Comisión Mexicana de Derechos Humanos por insultar a cubanos

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tachó de clasista y racista al presidente de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos (CMDH), René Bolio Halloran, por insultar a funcionarios cubanos durante un altercado que se registró en las protestas en las inmediaciones de la Embajada de Cuba en México.

“Ayer van a protestar frente a la Embajada de Cuba unos conservadores de clase media que se hacen pasar o son defensores de derechos humanos y hay una confrontación, afortunadamente menor, pero sí hay insultos. Y entonces, uno de los participantes le dice a un funcionario de la Embajada de Cuba; bueno no lo voy a repetir yo….Pero su clasismo, su racismo, lo trae a flor de piel, pero no es el caso, es un comportamiento general, eso no debe de ser un modelo a seguir”, comentó el mandatario mexicano desde Palacio Nacional, la mañana de hoy miércoles.

En su rueda de prensa matutina, López Obrador mostró el video de la protesta que se realizó ayer martes 13 de julio en la embajada cubana.

En las imágenes se observa a René Bolio Halloran insultando a las autoridades cubanas.

López Obrador manifestó que se debe crear una nueva clase media en México para vivir en una sociedad mejor.

Reiteró su crítica al presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y de la necesidad de un cambio de mentalidad.

“Y es el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, pero no sabe lo que dice, porque es una formación y no es él, solamente, a eso es a lo que me refiero cuando hablo de la necesidad de un cambio de mentalidad y ya en personas mayores ya es muy difícil que se den los cambios. Lo único que se logra es que se queden callados pero la mentalidad está ahí, nada más por cuestiones de hipocresía no lo externa, pero a la primera les brota, les sale”, manifestó el Jefe del Ejecutivo Federal.