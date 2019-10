AMLO: Admirable que legisladores de EU estén preocupados por trabajadores mexicanos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó de admirable que los legisladores de Estados Unidos del Partido Demócrata estén preocupados por la situación laboral de los trabajadores mexicanos.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que hay coincidencia entre su gobierno y legisladores demócratas de Estados Unidos en mejorar los salarios y prestaciones de los trabajadores mexicanos, así como en la elección libre de sus representantes sindicales.

Nosotros promovimos una ley con ese propósito y estamos asegurando que se va a aplicar esa ley para que los trabajadores elijan libremente a sus representante y desde luego que estamos a favor de que mejoren los salarios, las prestaciones , desde luego que esto no se puede hacer por decreto, esto tienen que irse dando de acuerdo a las posibilidades económicas del país, de las empresas, porque se requieren tener las fuentes de trabajo, no quebrar, no cerrar empresas y hacerlo como se llevó a cabo este año, un acuerdo entre el sector obrero y los representantes de gobierno”.