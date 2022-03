AMLO suspende mañanera por sismo en CDMX; no se reportan daños, asegura

La conferencia mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue suspendida después de que sonara la alerta sísmica en la Ciudad de México hoy jueves 3 de marzo de 2022.

La conferencia mañanera llevaba alrededor de 1 hora con 20 minutos cuando comenzó a sonar la alerta sísmica por lo que el salón de Tesorería de Palacio Nacional fue evacuado por el presidente AMLO, mientras a los reporteros les pidieron quedarse sentados alrededor de dos minutos antes de ser desalojados.

Minutos después López Obrador regresó al salón de Tesorería de Palacio Nacional para retomar la mañanera.

AMLO informó que habló con los gobernadores de Veracruz y Oaxaca, Cuitláhuac García y Alejandro Murat, y ambos le comunicaron que no se reportaron daños por el sismo.

“Hablé por teléfono con los gobernadores de Oaxaca y Veracruz y hasta ahora no tienen información sobre daños mayores. El reporte en la Ciudad es que no hubo daños graves, no se sintió mucho, como les consta a ustedes, por lo menos aquí en el Centro”, dijo.