AMLO vuelve a supender evento en Tamaulipas por falta de sana distancia

El viernes 28 de agosto, por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio por terminado, en menos de 20 minutos, otro de los eventos de su gira por el noreste del país debido a la gran afluencia de personas que se reunieron sin distanciamiento social. Ya el jueves había suspendido su mitin en Matamoros y ahora lo hizo en Reynosa, Tamaulipas.

El mandatario expresó su agradecimiento hacia la población que se dio cita a su evento, aunque se había hecho la invitación que no acudieran al lugar para seguir con las medidas impulsadas por la Secretaría de Salud.

“Me da mucho gusto estar con ustedes. No le hace que no me hayan hecho caso, porque no queremos que haya congregación, que haya mítines, porque tenemos que cuidarnos con sana distancia para no enfermarnos, para no contagiarnos de esa terrible enfermedad, de esa pandemia del COVID-19. Tenemos que cuidarnos mucho, pero entiendo también que hay mucha pasión y muchos deseos de manifestación, de hablar, de expresarnos”, señaló López Obrador.