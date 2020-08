AMLO suspende evento en Tamaulipas por falta de sana distancia

El presidente Andrés Manuel López Obrador suspendió en el minuto 16 uno de los eventos de su gira, en Matamoros, Tamaulipas, luego de que se registrara una gran afluencia de personas.

“La verdad es que me siento muy apenado, muy apenado porque no debió hacerse este acto. Estamos en plena pandemia todavía y tenemos que cuidarnos todos. De modo que no voy a tardar mucho porque quiero que guarden Sana Distancia, y que se vayan retirando. Se los digo con todo respeto. Tenemos que cuidarnos. La salud es primero. Yo sé qué hay mucha pasión, muchos deseos de participar, pero tenemos todo el tiempo por delante y nos vamos a seguir encontrando”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.