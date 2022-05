AMLO supervisa obras que ofreció para el pueblo Seri en Sonora

Por segunda ocasión durante su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el pueblo Seri, esta vez llegó a la comunidad de Desemboque, municipio de Pitiquito, Sonora, a revisar si se ha avanzado en las obras que ofreció en el Plan de Justicia para este pueblo.

Te recomendamos: AMLO se compromete a devolver 30 mil hectáreas a yaquis en Sonora

Esa es su prioridad, dijo, atender primero a los que menos tienen, los indígenas antes que todos, sin que por ello se afecte a los que tienen más.

“No hay una familia indígena pobre que no reciba cuando menos un apoyo, ya sea una pensión de adulto mayor, una pensión para niña, niño con discapacidad, una beca, o esté en un programa productivo, les puedo decir que no hay un rico, en el tiempo que llevamos gobernando que haya perdido dinero, y a las pruebas me remito, al contrario, les ha ido bien, y qué es lo que queremos, convencerlos de que todos tenemos derecho a vivir con justicia y dignidad, que por el bien de todos, primero los pobres”, dijo López Obrador.