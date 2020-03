AMLO supervisa obra carretera en Badiraguato, Sinaloa

En Badiraguato, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, supervisó una obra carretera y continuó su gira de fin de semana por el norte del país.

Te recomendamos: “Todos a casa”: AMLO reitera llamado a no salir ante el coronavirus

Vamos a seguir trabajando, hoy en la mañana decía yo que no podía ponerme en cuarentena, irme al retiro porque se requiere de que haya conducción en el país, los conservadores quisieran no sólo que me apartara y desapareciera, quisieran que fracasara la cuarta transformación que estamos encabezando pero no les vamos a dar el gusto, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Para quienes le piden que se haga la prueba de Covid-19 porque sigue viajando, informó que acata los protocolos sanitarios por la emergencia por el coronavirus

Ejemplificó que en los aeropuertos, tanto de Tijuana, Baja California como de Culiacán, Sinaloa, le tomaron la temperatura.

“Llegué a Culiacán en la noche y lo mismo, me tomaron la temperatura, igual, 36, afortunadamente estoy bien, ahora van, de una vez lo adelanto, porque los conozco ya llevo muchos años enfrentándolos, ahora van a decir que me haga yo la prueba, yo me atengo a lo que dice salud y eso aplica para todos, saben cuando hay que hacerse la prueba? Cuando se tiene calentura, cuando se tiene tos seca, cuando se tiene uno dificultades para respirar y cuando hay dolor de cuerpo. Entonces si no tiene uno esos síntomas pues no hay necesidad de tomarse la prueba, solo la sana distancia, cuidarse, cuidarnos entre todos”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México