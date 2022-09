Subir tasas de interés contra la inflación no es suficiente ni lo mejor: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuestionó que los bancos centrales suban las tasas de interés para afrontar la inflación, y dijo que no es suficiente ni lo mejor.

Sus declaraciones se producen horas antes de que el Banco de México (Banxico) anuncie la nueva tasa de interés, que ahora está en un máximo histórico de 8.5 % tras 10 incrementos consecutivos del objetivo.

Banxico, que tiene una meta inflacionaria de 3% anual, ha respondido de esta forma a la subida de precios en México, donde la tasa de inflación general subió a 8.76 % en la primera quincena de septiembre, su máximo en 22 años.

Pero el Presidente López Obrador criticó que, para afrontar la inflación, “los técnicos están aplicando la fórmula de siempre, que significa aumentar las tasas de interés”.

“Es como cuando un carro se calienta, esa es la inflación, y entonces, para que no se caliente, se apaga. Pues sí, ya no hay inflación, ya no se calienta el carro, pero no camina, ya no hay crecimiento”, ironizó.