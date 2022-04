AMLO solo recibirá a famosos en Palacio Nacional por Tren Maya; rechaza ir a tramo cinco

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que solo recibirá a famosos en Palacio Nacional para hablar sobre el Tren Maya, por lo que rechazó ir a la zona de construcción del tramo cinco como se lo propusieron algunas celebridades y académicos, que aceptaron la invitación.

López Obrador dijo que sería una reunión privada en Palacio Nacional para proteger la investidura presidencial, mientras defiende su proyecto Tren Maya.

“Cuando ellos quieran pueden venir, hay que cuidar la investidura, sería una reunión con ellos, ahí sí no podrían estar ustedes (prensa), que después ellos declaren, porque tengo que defender el proyecto de transformación y no me puedo exponer”, refirió.