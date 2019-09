AMLO: No impunidad a constructoras de viviendas dañadas por sismos de 2017

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no habrá impunidad para nadie, al ser cuestionado sobre las empresas constructoras de las viviendas afectadas por los sismos. Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, subrayó que en caso de irregularidades, se tienen que hacer cargo de los daños.

AMLO declaró que se informará sobre las denuncias presentadas ante autoridades competentes, como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Mayor de la Federación sobre la revisión de cuentas, así como las denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR).

Acompañaron al presidente este jueves 18 de septiembre, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer, y el comisionado nacional para la Reconstrucción, David Cervantes Peredo, quienes presentaron un informe sobre los avances de la reconstrucción de viviendas, hospitales, templos y otros inmuebles.

El Gobierno de México denunció anomalías de la Administración anterior en la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales y recintos culturales tras los sismos que azotaron el centro y sur de México en septiembre de 2017.

El titular de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de México, Román Meyer Falcón, detalló en un reporte que hubo imprecisiones en los datos que reportó la Administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En el reporte de afectaciones se registraron 186.526 viviendas, 19.598 escuelas, 297 centros de salud y hospitales y 2.340 edificios históricos con daños, todo esto en más de 700 municipios con declaratoria de desastre. Ante las imprecisiones, durante los primeros meses del cambio de Gobierno, que arrancó funciones en diciembre pasado, se llevó a cabo una encuesta a casi 3.000 familias afectadas en 114 municipios.

Escuelas dañadas por sismo de 2017 serán reconstruidas este 2019. (Twitter, @SIMMSAMex)

Tras el cambio de Gobierno se detectó que “el avance fue del 21 % en la viviendas reconstruidas en lugar del 29 % como lo señaló la Administración pasada”, dijo Meyer Falcón en la conferencia de prensa diaria del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

No había números certeros que nos permitieran conocer la magnitud del desastre”, dijo Meyer Falcón y explicó que había reportes de escuelas con afectaciones y esto no era cierto u otras que sí estaban afectadas pero que no fueron censadas.