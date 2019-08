AMLO destaca ahorro de mil 600 mdp tras firmar contrato con sindicato petrolero

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que se obtuvo un ahorro de mil 600 millones de pesos tras firmar un nuevo contrato colectivo con el sindicato petrolero.

Te recomendamos: De intendente de Pemex a magnate; así se enriquecen los líderes de sindicato petrolero

El mandatario señaló que se mantuvieron las prestaciones a los trabajadores y que el ajuste se hizo en los puestos de “arriba”.

López Obrador aprovecho para agradecer a los líderes sindicales su sensibilidad en la firma.

Fueron sensibles y entendieron que ya no es posible mantener esas prestaciones muy especiales para la dirección del sindicato. El gobierno es respetuoso de los sindicatos y lo que busca es convencer de que ya no puede haber privilegios para nadie, además, todo se hace de conformidad con la ley porque hay un auténtico Estado de derecho. No se puede desconocer un contrato colectivo”.

El mandatario reitero que el ahorro de mil 600 mdp son demostrables y no buscará pelearse pues “las balandronadas” no tienen nada que ver con su gobierno.

Eso tiene que ver con la corrupción que existía antes, para que no se confundan, por eso aclaré. Antes el Reforma no publicaba cundo se revisaba el contrato. Es derecho de réplica para que no nos confundan, no somos iguales”.