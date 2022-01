AMLO, sin síntomas covid tras contacto con Tatiana Clouthier

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró no tener síntomas de covid tras haber tenido contacto hace tres días con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien en sus redes sociales confirmó que dio positivo a SARS-CoV-2.

“Sí está afectando bastante el covid, esta nueva variante, yo me reuní con ella hace como tres días, el lunes, creo, el martes, no tengo yo síntomas. La verdad estoy muy bien y no tengo síntomas, cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la prueba, entonces, estoy muy bien”, aseveró AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.