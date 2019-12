AMLO sigue con respeto proceso del juicio político a Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que observa con respeto el proceso de juicio político que se le sigue a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien -destacó- “hemos tenido un buen trato, hay una buena relación de cooperación”.

La verdad es que a nosotros nos ha ido bien en la relación, nos han tratado con respeto tanto demócratas como republicanos, de manera muy especial hemos contado con la colaboración y el respeto del presidente Trump y no es un asunto personal, no es cómo me trata como presidente de México, sino cómo trata a nuestro país, esto va más allá de la amistad”, puntualizó.