AMLO sí visualiza consulta sobre expresidentes, pero pide esperar

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sí visualiza una consulta para llevar a juicio a los expresidentes de México.

En conferencia de prensa matutina, el presidente señaló que existen tres formas para solicitar la consulta contra los expresidentes.

López Obrador aclaró que, si los ciudadanos la solicitan la consulta juntando firmas, será la Suprema Corte de Justicia quien verifique si la petición es constitucional y de serlo deberá ser enviada al INE para que se organice la consulta.

Aclaró que en caso de que los legisladores o el Presidente de México sean quienes soliciten la consulta para enjuiciar a los exmandatarios, primero tendrá que votarse en la Cámara de Diputados y Senadores donde debe aprobarse por mayoría simple. Después se enviaría a la Suprema Corte de Justicia para que revise si es constitucional o no y una vez aprobada en el máximo órgano de justicia, finalmente llegue al INE para que organice la consulta.

“Yo me voy a esperar si se organizan los ciudadanos, si los legisladores lo hacen, pero creo que es necesario porque lo voy a hacer si los ciudadanos no alcanzan a obtener las firmas o los legisladores no se ponen de acuerdo, lo voy a hacer porque no quiero parecer verdugo. Además, porque me he comprometido a mandar obedeciendo”, dijo López Obrador.