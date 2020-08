AMLO: Si vacuna rusa contra COVID-19 demuestra ser eficaz sería el primero en vacunarme

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este lunes que si la vacuna rusa contra el COVID-19 demuestra ser eficaz y da resultados establecería comunicación con el gobierno de Vladimir Putin y sería el primero en vacunarse.

“Y para que no quede duda de la importancia que tiene para nosotros, yo sería el primero en dejarme vacunar porque me importa mucho, pero tenemos que conocer bien lo que está sucediendo y garantizar que sea algo efectivo y que esté también al alcance de toda la gente”, dijo en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Especificó que si en Rusia o en China se tiene primero la vacuna contra el COVID-19 y se demuestra que es eficaz para salvar vidas él mismo hablaría con los mandatarios de esos países.

López Obrador dijo que México está inscrito también en otros protocolos de investigación, de dos vacunas que se están estudiando en China, una en Francia, otra en Estados Unidos y se continúa con la comunicación en el caso de Rusia sobre la vacuna que dieron a conocer.

Señaló que la vacuna que producirán México y Argentina está en su última fase y se espera tener los resultados definitivos a principios de noviembre, para ponerlos a consideración de la Cofepris.

“Estamos preparándonos para que en la Cofepris no haya demora, no haya obstáculos burocráticos, cuidado la calidad, que no se pierda tiempo, que se hagan las dos cosas a la vez, que nos cercioremos de que es efectiva la vacuna y que lo hagamos rápido, lo más pronto posible, para que comience su fabricación tanto en Argentina como en México”.