Si Ted Cruz dice que estamos mal, ‘me produce orgullo’: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a las críticas que un senador estadounidense hizo al gobierno de la Cuarta Transformación, el mandatario mexicano dijo que si Ted Cruz dice que estamos mal, “me produce orgullo” las declaraciones.

López Obrador calificó de “natural” que el legislador Ted Cruz no esté de acuerdo con su gobierno y la política que encabeza.

Insistió que si Cruz hablara bien de él pensaría que no están haciendo bien las cosas.

“Si él me alabara, si hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas, pero si dice que estamos mal, pues la verdad sí me produce orgullo, y es normal que en un proceso democrático existan estas expresiones”, comentó.