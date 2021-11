AMLO asegura que sí puede hablar de revocación de mandato, ‘sin pedir que voten por mí’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que sí puede hablar de la revocación de mandato, ‘sin pedir que voten por mí’

López Obrador aseveró que busca la gente participe y que la ciudadanía tenga siempre un papel protagónico en la vida pública.

También hizo un llamado a todos lo que están en contra de su gobierno para que acudan a votar, dijo, que de esa manera se ejerce un derecho de forma pacífica.

AMLO reiteró a sus adversarios, que si pese a que la participación no llega al 40% que se necesita para ser vinculante y la mayoría decide que se vaya, él dejaría la Presidencia de la República porque no va a gobernar sin el apoyo de la gente.

“También decirles a los adversarios, a conservadores, que si no llega al 40% y yo pierdo, si la gente dice mayoritariamente o porcentualmente son más los que quieren que yo me vaya, me voy, aun no cumpliendo el 40 porque ¿cómo voy a gobernar sin el apoyo de la gente?, ¿qué hago sin el apoyo del pueblo), ¿cómo enfrentó a la mafia del poder sin el pueblo?”.