AMLO: Si no se aprueba la reforma eléctrica buscaríamos otros mecanismos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo hoy, 4 de octubre de 2021, en su conferencia de matutina que si no se aprueba la reforma eléctrica se buscarían otros mecanismos.

Desde Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió su polémica propuesta de reforma eléctrica con el objetivo de evitar aumentos del precio de la luz como los ocurridos en España.

“La nueva iniciativa lo que busca es que no haya estos privilegios para que se pague lo justo para la energía eléctrica y no aumente el precio de la luz, ese es el objetivo principal, que no pase lo que está sucediendo en España”, dijo AMLO.