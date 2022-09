Sería una ‘chicanada’ que SCJN elimine la prisión preventiva: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que sería una “chicanada” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminar la prisión preventiva oficiosa anulando el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Minutos antes, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que la SCJN no puede modificar la Constitución porque solo lo puede hacer el Constituyente Permanente, sin embargo, externó su preocupación por que bajo el concepto de interpretación conforme o inaplicar un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales se podría invalidar un artículo constitucional.

El funcionario federal declaró que de hacer eso a través de una ley, sería un fraude a la Constitución por la vía de una interpretación, por lo que, señaló, que es fundamental no solo mantener el artículo 19 constitucional, sino el 167 que hace efectiva la vigencia de ese artículo constitucional.

Ante estos señalamientos, López Obrador dijo que el Poder Judicial no debe tomarse atribuciones que no le corresponden e indicó que, si el artículo está impugnado por organizaciones nacionales o extranjeras, existe un procedimiento que es la reforma a la Constitución.

El Presidente de México dijo tener confianza en que los ministros van a actuar con apego a la legalidad.

AMLO confirmó que tiene diferencias con algunos ministros por su conservadurismo y porque se han separado de la población para acercarse a los círculos en las esferas de poder.

Finalmente, López Obrador dijo que se tienen que avanzar más con el Poder Judicial para acabar con la corrupción porque constantemente hay actos de impunidad.

“No actúa el cómo podría hacerlo la Judicatura, está como adorno, entonces, constantemente estamos viendo jueces es que liberan, liberan y liberan a delincuentes incluso con antecedentes penales, utilizan como excusa, como pretexto, que no están bien integradas las investigaciones, que no hace bien su trabajo el Ministerio Público. Sí, puede ser, se dan también esos casos, pero un juez tiene que impartir justicia, no es nada más estar viendo si se definió bien la hora, en lugar de la detención, y se puede reponer el procedimiento, pero no dejar en libertad a un delincuente en potencia, como lo han hecho”, reiteró.