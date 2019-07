Medidas coercitivas no funcionan, dice AMLO en reunión sobre seguridad

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enfatizó este lunes que su gobierno no continuará, como se hacía antes, con la aplicación de medidas coercitivas o con el uso de la fuerza contra la inseguridad.

El mandatario participó en la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, en Palacio Nacional, en la que aseguró que ya ha quedado demostrado que el uso de la fuerza no funciona y que su gobierno piensa que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.

Explicó que lo que primero tiene que mejorar son las condiciones de vida y de trabajo de los mexicanos, para que de esta manera se consiga la paz y la tranquilidad.

Destacó la creación de la Guardia Nacional y aseguró que la Policía Federal no estaba a la altura de las circunstancias.

Agregó que la toma de calles por parte de policías inconformes con la Guardia Nacional reafirmó la idea del gobierno de la necesidad de crear la Guardia Nacional. Insistió en que a los policías federales no se les están violando sus derechos laborales.

El presidente afirmó que se desató la inseguridad y la violencia al mismo tiempo que se impuso una política económica que favoreció a una minoría y que le dio la espalda a la mayoría de los mexicanos.

Es un hecho de que aumentó la corrupción en nuestro país como nunca en los últimos tiempos y también creció la pobreza, la inseguridad y la violencia, por eso estamos planteando un camino con todo nuevo, ya no vamos a continuar con el camino trillado de siempre, por eso hablamos de cambio de régimen no de cambio de gobierno, no va a hacer más de lo mismo y eso se tienen que reflejar en todas las acciones del gobierno”

A las 12 del día, el presidente declaró formalmente la reunión del Consejo Nacional de Protección Civil.

Destaca Durazo necesidad de la disciplina

Minutos antes, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que sin disciplina, no puede haber instituciones de seguridad.

Alfonso Durazo puntualizó que “los buenos elementos de la Policía Federal” encontrarán cabida en la Guardia Nacional y en las diversas opciones laborales que se les han presentado, respetando sus derechos laborales. Afirmó que es vital el uso coordinado de todos los sistemas de inteligencia del Estado mexicano.

El funcionario admitió que México nunca podrá erradicar el narcotráfico por la vía de la oferta y se deben atender los orígenes de la demanda.

La inseguridad en nuestro país tiene remedio, juntos tenemos la capacidad para controlar las consecuencias del crimen organizado”.

Durazo Montaño dijo que para ningún pueblo ha sido fácil reconquistar la paz y la armonía social cuando la han perdido, pero “de la experiencia histórica podemos extraer una enseñanza fundamental, hay paz donde hay justicia”.

