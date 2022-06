AMLO se solidariza con Gustavo Petro, candidato presidencial de Colombia por enfrentar ‘guerra sucia’

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), denunció una “guerra sucia” contra el izquierdista Gustavo Petro, candidato presidencial de la coalición Pacto Histórico en Colombia y se solidarizó con él.

López Obrador recitó con sarcasmo los lemas que, según él, utilizan contra el candidato de izquierda, como “Petro: un peligro para Colombia, comunista, guerrillero” y “Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, etcétera”.

El presidente de México justificó hablar de las elecciones presidenciales en Colombia, cuya segunda vuelta será el 19 de junio, con el argumento que él también padeció “guerra sucia”.

“El caso de Petro es porque me molesta mucho la campaña en su contra, es de veras indigna, ruin, y es lo que ya nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia”, indicó.