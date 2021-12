AMLO se reúne con gobernadores de todo el país; replantean la Conago

Los gobernadores de todo el país se reunieron la tarde de este jueves, 16 de diciembre de 2021, para una comida privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en La Casa de la Laguna, propiedad del gobierno del estado de Tabasco.

Al llegar, el gobernador Omar Fayad habló en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Dijo no esperar enfrentamiento alguno y señaló que los temas prioritarios son salud, seguridad y recuperación económica.

A la comida que precedió a los Consejos Nacionales de Seguridad Pública y de Protección Civil, también llegaron gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN).

“La Alianza Federalista está un poco desdibujada, muchos ya se fueron, otros, los que estamos ya no sabemos si estamos o qué pasó con esa alianza. Bronco ya no está, Silvano ya no está, Corral ya no está, Nacho Peralta ya no está, obviamente y como 4 o 5 que se salieron. Entonces hay que replantearnos los que nos quedamos, que es Cabeza de Vaca, Riquelme, su servidor y Durango. A ver si nos reunimos o qué va a pasar, invitar a otros estados o ver si ya se le da sana sepultura”, refirió Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato.