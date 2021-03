AMLO se realizará estudios antes de vacunarse contra COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes 29 de marzo de 2021 que se practicará unos estudios antes de aplicarse la vacuna contra COVID-19.

Explicó, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que los médicos que lo atienden y le ayudaron cuando padeció COVID-19 le hicieron un análisis y le recomendaron esperar para la vacuna porque tenía anticuerpos suficientes, pero ya pasó tiempo.

“De todas maneras quiero que ellos sean los que me recomienden lo que más conviene”, puntualizó.

López Obrador añadió que ya le va a tocar la vacuna porque esta semana está programada la vacunación en la alcaldía Cuauhtémoc. Acotó que también pudo haberse vacunado en Tlalpan porque también ahí tiene su domicilio. Aclaró que ya cambió su credencial (del INE) porque ya está domiciliado en Palacio Nacional.

“Vamos a ver qué me dicen los médicos en unos diez días, una semana, diez días, me van a hacer análisis y dependiendo de eso ya me vacunan”, concluyó.