AMLO: Se me pasó decirle a Trump que si quería el avión presidencial se lo vendíamos

En Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el avión presidencial y confió en que pronto se venderá.

Ya se está vendiendo, yo espero que este mes ya se resuelva porque es un proceso que lleva tiempo, ese avión iba a terminar costando 7 mil millones de pesos, porque no es cualquier avión, no lo tiene, con todo respeto, ni el presidente con el que hablé ayer por teléfono, Donald Trump , se me pasó decirle que si lo quería se lo vendíamos”, bromeó López Obrador.

En su mensaje anti corrupción y en contra de los lujos y excesos de los gobiernos anteriores, citó el ejemplo de la compra de mil 164 rastrillos para rasurar y mil 265 botes de gel fijador para el cabello, para un solo vuelo del avión presidencial.

También defendió los acuerdos que ha pactado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyos integrantes mantienen un plantón en la Cámara de Diputados mientras se deciden las leyes secundarias en materia educativa.

Estamos teniendo acuerdos con los maestros. Los de la derecha, los conservadores, mejor dicho, no están de acuerdo con algunas cosas, además los estamos respetando porque nosotros lo que queremos es construir una democracia y en la democracia tiene que haber pluralidad no puede haber un pensamiento único ni mucho menos autoritarismo, imposición. No les gusta porque tomamos la decisión de que se le va a dar preferencia en la contratación de maestros a los que egresen de las normales, de las normales públicas el que salga de una normal ya va salir con su base esa es la decisión que hemos tomado, con su plaza, esto no les agrada porque era otra política, ¿qué hacían? se dedicaban a cerrar las normales”, comentó López Obrador.