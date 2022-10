Se investigará freno al nuevo plan de estudios de la SEP: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que se investigará quién frenó el programa piloto del nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que se aplicaría en 960 escuelas públicas a partir el 29 de octubre de 2022.

En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, AMLO aseguró que la SEP acatará la suspensión provisional del programa piloto, que concedió un juez, por lo que continuará el plan de estudios vigente.

“Siempre nos apegamos a lo que decide el Poder Judicial, somos respetuosos de las instituciones del Poder Judicial, nada más que no nos dejamos y que bien que me lo dices porque, fíjate que yo no sabía, entonces ahora le voy a dar seguimiento diario y aquí lo voy a estar tratando”, declaró