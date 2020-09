AMLO se inspira en Gandhi, Mandela y Luther King en lucha por igualdad pacífica

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que se inspira en Mahatma Gandhi, Nelson Mandela y Martin Luther King en su lucha por la igualdad pacífica, después de que fue cuestionado sobre las recientes manifestaciones feministas en la Ciudad de México, en la conferencia mañanera.

López Obrador señaló que es pacifista y que no cree en la violencia. “Recurren a la fuerza los que no tienen la razón… No debe de haber violencia”.

“Entiendo de que exista coraje y también dolor, pero no estoy de acuerdo con esa vía, ni siquiera estoy de acuerdo con buscar la transformación mediante el uso de las armas, siempre y cuando se pueda transformar una realidad de opresión por la vía pacífica, hay que intentarlo”, afirmó. “El momento feminista merece todo nuestro respeto, pero no estoy de acuerdo con la violencia”, subrayó.

También, López Obrador pidió tener cuidado con los infiltrados en las manifestaciones, “porque hay mucha gente que está molesta en el país por los cambios que se están llevando a cabo. Ya lo he dicho… No pagaban impuestos, se robaban todo lo que podían, falsificaban facturas, recibían sobornos, saqueaban al país y mantenían en el olvido al pueblo y además, encima de todo, siguen pensando de que eso es normal”.

Destacó que el conservadurismo “justifica la corrupción y tiene como fundamento la hipocresía”.

“Esto de una manifestación y tirar bombas puede ser muy espectacular, pero es por un tiempo. Hay que luchar toda la vida y cuesta más, es mucha la fatiga pero es mucho más efectivo para transformar, para conseguir la causa por la que se lucha”, consideró.

López Obrador aseguró que su Gobierno no va a caer “en provocaciones” porque es “pacifista” y “humanista”, pero reiteró que “ha ido quedando claro que así como se está defendiendo una causa justa hay propósitos de otro tipo”.

“Yo empecé a sentir algo extraño cuando empezaron manifestaciones y medios de comunicación alentando el movimiento feminista. Me llamó mucho la atención”, indicó.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló el lunes a una alto mando de la empresa de facturas GINgroup, Beatriz Gasca, por financiar y apoyar la toma feminista del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que esta semana cumplirá un mes.

López Obrador consideró que este tipo de actitudes, pese a que Gasca reiteró en redes que el apoyo era de manera personal, contribuyen a que se enrarezca “mucho el ambiente porque se mezclan demandas justas con intereses de grupos”.

“Esto no significa estar en contra del movimiento feminista, es no aceptar la violencia de ningún tipo y no permitir la manipulación”, apuntó.

AMLO aseguró que los casos de feminicidio den México son prioridad en su Gobierno y que diariamente atiende este tipo de problemática.

