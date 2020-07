AMLO se hará prueba de coronavirus antes de reunión con Trump

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que se hará la prueba de coronavirus antes de viajar a Estados Unidos esta semana a reunirse con su colega Donald Trump, aunque aseguró no tener síntomas de la enfermedad COVID-19.

“No tengo síntomas, no me ha dado calentura, no tengo cansancio o decaimientos, no tengo problemas de respiración, pero ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable”, aseveró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.