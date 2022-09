Se buscaba una rebelión en el Ejército al acusar a militares por caso Ayotzinapa: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que se buscaba una rebelión en el Ejército Mexicano detrás de las acusaciones contra militares por el caso Ayotzinapa, debido a que hay intereses.

“Como en todo esto hay intereses, buscaron reventar la investigación, hablando de más personas, en el caso de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son 5, de alto grado, los otros 15, no sé, pero me imagino, son soldados, pero por qué meten a los 20, pensando que con eso de iba a generar una rebelión en el Ejército, si eran más y que íbamos a dar marcha atrás para no tocar a nadie”, refirió AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador reiteró que en su gobierno hay cero corrupción y cero impunidad porque no se puede encubrir a quien comete un delito.

“En las Fuerzas Armadas están muy conscientes de que no se puede encubrir a quien comete un delito, porque eso en vez de fortalecer a esa institución, la debilita, y es una institución fundamental, por eso hicieron mal al no actuar cuando sucedieron los hechos, a lo mejor pensando que se afectaba a las Fuerzas Armadas, no, las fuerzas armadas no tienen que ver con la actitud irresponsable de 20 miembro del Ejército”, señaló.