AMLO sobre Salinas Pliego: No puede haber juicio sumario por WSJ

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, respondió este miércoles a un reporte del diario estadounidense “The Wall Street Journal“, que vincula a Ricardo Salinas Pliego con el caso Fertinal, y dijo que ese medio miente y no se pueden hacer juicios sumarios, pero reiteró que en su Gobierno no hay impunidad.

Cuestionado este miércoles, durante su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, si reconsideraría la inclusión de Ricardo Salinas Pliego en el consejo asesor de empresarios o los convenios con Banco Azteca para bajar los recursos de los programas sociales, López Obrador respondió categóricamente que no.

López Obrador precisó que él no puede hacer juicios sumarios desde el Poder Ejecutivo.

Nosotros no podemos descalificar a nadie por anticipado. No puede haber un juicio sumario. Menos hacerlo aquí, porque tomaría partido y afectaría yo la dignidad de las personas y eso no se puede hacer. Y no me importa que lo haya dicho el Wall Street Journal, porque yo los he padecido a los del Wall Street Journal, diciendo mentiras. No porque sea el Wall Street Journal, no, no, no, es mejor el Reforma”.