Presidencia no debe hacer juicio sobre caso de hijo de Salinas, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no quiso opinar sobre los nexos Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, con una secta sexual conocida como “NXIVM”, la cual es investigada en Estados Unidos.

El jefe del Ejecutivo Federal comentó que la Presidencia de la República no debe hacer un juicio sobre los supuestos nexos de Emiliano Salinas, pues no le corresponde.

Sería una postura política, los hijos tienen que asumir sus responsabilidades, por qué un hijo va a pagar por la mala actuación de un padre, además no nos corresponde legalmente, la familia no, es un asunto de moral pública”, dijo AMLO.

López Obrador indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) es autónoma y le corresponde a ella investigar estos asuntos.

Sí cometieron un delito la autoridad competente, pero la presidencia no debe hacer un juicio en este sentido porque no corresponde y sería una postura política. Los hijos tienen que asumir sus responsabilidades, porque un hijo va a pagar por la mala fama y la mala actuación de un padre”.

El mandatario mexicano calificó a Carlos Salinas de Gortari como un mal gobernante y el padre de la ‘desigualdad moderna’.

Yo lo considero como un mal gobernante, lo he llamado y tengo bases para decir que es el padre de la desigualdad moderna por todo lo que hicieron de traslado de bienes de la Nación a particulares, fue como la logran piñata, entregaron bancos y empresas a sus allegados, eso lo condeno, pero lo de sus hijos no, no me meto”expresó Andrés Manuel.