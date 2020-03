Romero Hicks responde a AMLO por voto sobre reforma de bienestar

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, respondió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, luego de que exhibió en su conferencia matutina a los legisladores que votaron en contra de las reformas al artículo cuarto constitucional en materia de bienestar.

Te puede interesar: AMLO debe bajar gasolinas: Romero Hicks

Un presidente que no escucha, que divide, que descalifica no es jefe de gobierno y no es jefe de Estado, a mí me gustaría que él entendiera la investidura presidencial”, señaló el diputado Juan Carlos Romero Hicks.