No creo que Arturo Alcalde sea abogado de Romero Deschamps: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que “no cree” que Arturo Alcalde, padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, sea el abogado del líder sindical Carlos Romero Deschamps.

A reserva de comprobarlo, porque yo no tengo así toda la información, no soy todólogo o sabelotodo, pero creo que no es abogado Arturo Alcalde de Romero Deschamps”, insistió en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre si existe o no nepotismo en su gobierno, el mandatario insistió en que verificará dicha información, pero lo que es un hecho es que ya no se permiten privilegios y se acabó con la impunidad.

Ya no se permiten privilegios para nadie, se acabó la impunidad. Existen contratos que se tienen que respetar, todo lo que por ley les corresponde a los trabajadores, eso se tiene que respetar. Los contratos son sagrados, más cuando se trata de contratos para trabajadores. Lo que no va a haber son acuerdos extralegales o debajo de la mesa, no se va a entregar dinero a líderes sindicales”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los contratos laborales ‘son sagrados’, por lo que todo lo que por ley le corresponde a los trabajadores se tiene que respetar.

Comentó que actualmente se revisa el contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos (Pemex) con el sindicato y señaló que el director de la empresa productiva del Estado, Octavio Romero, fue instruido para que todo se ajuste a lo legal y con austeridad.

La indicación que he dado al director de Pemex es que se ajuste a lo legal. Ningún privilegio para dirigentes y actuar con austeridad y justicia”.

Respecto a la ‘toma de nota’ de varios líderes insistió en que no tiene por qué impedirse, pues hay libertad sindical.

No tiene por qué impedirse la toma de nota (…) Le voy a pedir que me informe porque hay un derecho, no es asunto ilegal, hay libertad de asociación y libertad sindical”, puntualizó.

AMLO señaló que su Gobierno será respetuoso con el contrato colectivo y no caerá en una violación de la ley electoral.

Si existe otro sindicato, de acuerdo a lo que se está planteando, se busca el mecanismo de conformidad con la nueva reforma laboral. Ahora van a ser los trabajadores los que van a decidir quién los va a representar para que se garantice la libertad sindical”.

Al ser cuestionado sobre la denuncia en contra del líder sindical de Pemex, AMLO dijo que no tiene información, pero “tengo dada la instrucción de que todo lo que implique o que pueda implicar un delito, se denuncié. Sea quien sea”.

Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. (Reuters, archivo)

Revelan demanda contra Romero Deschamps y seis familiares

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) habría presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias contra el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.

De acuerdo con el diario Reforma, la demanda fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En la acusación estarían incluidos seis familiares de Romero Deschmaps: su esposa Blanca Rosa Durán, sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos, su nuera María Fernanda Ocejo y una de sus sobrinas.

Fuentes citadas por el rotativo dijeron que la UIF “reporta depósitos, operaciones con cheques y transferencias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) realizadas entre los familiares de Romero, sin que se justifique el origen y destino del dinero”.

Según el diario, hasta el momento la FGR no ha citado a declarar a ninguna de las personas denunciadas.

