No me consta el robo de piezas arqueológicas en sexenios anteriores, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que prefiere no acusar a ningún gobierno anterior por el tráfico de piezas arqueológicas que formaban parte del patrimonio mexicano, y que de acuerdo al trabajo de investigación de una reportera se registró el robo de 651 piezas durante el gobierno de Vicente Fox; 2 mil 140 piezas durante el sexenio de Felipe Calderón, y 2 mil 200 piezas con Enrique Peña Nieto.

No me consta lo de los gobiernos, desde luego la periodista que hace mención es seria, pero yo no puedo afirmar que sea cierto lo que ella plantea, tampoco lo pongo en duda, no quiero acusar a ningún gobierno sobre este tema. A nosotros nos va a corresponder que no se roben nada”, declaró López Obrador.