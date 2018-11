AMLO, riesgos, el chip de oposición y consulta ciudadana, mesa de análisis en Despierta

Claudia Ruiz Massieu, Marko Cortés y Yeidckol Polevnsky, líderes nacionales del PRI, PAN y Morena, analizaron este martes los riesgos que se señalan ante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la organización de consultas ciudadanas, en la mesa de Despierta con Loret.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, consideró que hay visos de autoritarismo muy claros y denunció que se está abusando de la mayoría en el Congreso, “señalando lo que antes se señaló por parte de los mismos personajes, de que no se usaran las mayorías, de que no se dialogaba, hoy lo estamos viviendo al revés”.

Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, respondió que la mayoría en México votó por un cambio verdadero en forma contundente.

Morena no llega ni a 3 millones de militantes y los votos (fueron) de más de 30 millones, quiere decir que no militantes decidieron el cambio verdadero porque estaban cansados”.

Se pronunció a favor de que la mayoría se use de forma responsable porque no se trata de mayoritear, “estoy a favor del diálogo”. Admitió que han hablado con los legisladores de Morena para plantearles que ya no son oposición “y de repente les cuesta cambiarse ese chip y reconocer que no son oposición y siguen actuando igual; no queremos hacer lo que sí nos hicieron a nosotros”.

Claudia Ruiz Massieu, líder nacional del PRI, dijo que se ha visto una vocación por concentrar el poder, desestimar a las instituciones y a la ley, no generar diálogo y tener un lenguaje que divide. Consideró que los grupos parlamentarios que son mayoría desestiman el proceso legislativo, no están abiertos a entender otros puntos de vista ni recoger los argumentos de la oposición.

Nos preocupa, porque llevamos décadas construyendo instituciones democráticas”.

Dijo que el riesgo es un régimen que desestime el marco democrático que se ha construido los últimos 70 años y que se genere concentración de poder, que ponga en peligro las libertades públicas y la división de poderes.

Marko Cortés consideró que el riesgo sería regresar el reloj 40 años y que vivamos en un país donde una persona, a través de un mismo grupo, controles los poderes.

Por lo pronto hoy controlan el poder Ejecutivo, el poder Legislativo, y tenemos preocupación de que intenten controlar el poder Judicial”.

Señaló que la ley que pone tope a los salarios le da en la torre al escalafón interno del poder Judicial y provocará que los mejores juzgadores prefieran dejar el servicio público y abrir su propio despacho. Dijo que al PAN le preocupa que no se cuiden las instituciones, el equilibro de poder y los contrapesos. Afirmó que por eso se oponen al fiscal carnal y denunció que no se ha escuchado a la sociedad civil organizada que reclama un fiscal autónomo, independiente y sin partido.

Yeidckol Polevnsky respondió que el riesgo era seguir como estábamos, tener un gobierno como el de Calderón o Fox, de ocurrencias, mantener y no cambiar lo que estamos viviendo. Dijo que el pueblo no es tonto y por eso votó como votó. Sobre el futuro gobierno de López Obrador, aseguró que no hay riesgo porque el presidente electo conoce la historia y respeta la Constitución. Dijo que están empezando y admitió que los diputados deben estar abiertos a dialogar con los sectores antes de aprobar cualquier iniciativa, y con los partidos, se necesita una actitud de trabajo de equipo.

Sobre las consultas ciudadanas, Marko Cortés y Claudia Ruiz Massieu denunciaron que son una farsa y no cumplen con ninguno de los requisitos de ley para ser vinculantes. Yeidckol Polevnsky defendió el modelo de la democracia participativa y dijo que Andrés Manuel López Obrador impulsará ese esquema.

Con información de Despierta

MLV