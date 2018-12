AMLO revisa el Presupuesto de Egresos 2019 con legisladores

El sábado, a las 17:00 horas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, entregará a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019, según se dio a conocer en la reunión de más de dos horas sostenida este miércoles entre el jefe del Ejecutivo y los diputados federales y senadores de las bancadas de Morena, PT y PES.

Se contemplan montos de 700 mil millones de pesos para el pago del servicio de la deuda, y de 800 mil millones para la cobertura del sistema de pensiones, así como un incremento del 7 por ciento en términos reales de las participaciones federales a estados y municipios.

Habrá, en cambio, una reducción al gasto corriente del Gobierno Federal.

“No se va a aumentar un solo impuesto, no van a subir en términos reales el precio de los energéticos, ni la gasolina, ni el gas, ni el diésel, ni la energía eléctrica; se va a plantear un superávit primario del 1 por ciento, lo cual refleja un orden en las finanzas públicas y un compromiso con los equilibrios macroeconómico. El Gobierno Federal se está apretando el cinturón; por el tema de austeridad se privilegia, por supuesto, los programas, no el gasto no prioritario, algunas secretarías tendrán alguna reducción por el tema de la austeridad, pero en el caso de los estados, pues van a recibir más recursos”, señaló Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena.

Se reorientarán recursos obtenidos de los ahorros por austeridad hacia los 25 proyectos prioritarios de carácter social e infraestructura como el Programa “Jóvenes construyendo el futuro”, o el Tren Maya y la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de una nueva.

“Las variables macroeconómicas bajo las cuales se está haciendo el Paquete Económico 2019 prácticamente son las mismas que hay consenso en el mercado, las variables se están tomando de los consensos que hay en el mercado, tasa de interés, tipo de cambio, proyección del precio del petróleo, proyección del crecimiento de la economía americana, de la economía de nuestro país también, y todas esas variables que el mercado normalmente genera un consenso respecto de las mismas, es lo que se va a utilizar”, expuso Mario Delgado.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal reveló que el presidente les pidió elegir con libertad al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cubrirá la vacante existente.

“Dio libertad a los legisladores para que los senadores decidieran de manera libre quién representaba mejor en idoneidad, en capacidad, en honestidad el puesto, que él no iba a recomendar a nadie y que cualquiera de la propuesta él la respetaría. También habló que será respetuoso del Poder Judicial, de la resolución que se emitiera y que le pedía a la Cámara de Diputados que actuara a la altura de las circunstancias para generar condiciones de tránsito, de transición armoniosa y adecuada con todos los poderes. En el caso de Poder Legislativo recomendó, sugirió, actuar estos últimos días con decisión y firmeza, pero nunca en confrontación con ninguno de los poderes”, expuso Ricardo Monreal, coordinador de senadores de Morena.

La reunión se dio en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Con información de Carmen Jaimes.

