AMLO revela supuesta creación del bloque opositor BOA para derrotarlo, sin verificar autenticidad

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dio a conocer un documento que, dijo, le hicieron llegar a la Presidencia y que revelaría la presunta creación de un bloque opositor amplio, BOA, para ganarle a Morena en las elecciones del próximo año y derrotarlo en el 2022 cuando se ponga a consideración de los electores la revocación de su mandato.

Te puede interesar: PAN se deslinda de Bloque Opositor Amplio contra AMLO

“El mismo pueblo que me entrega cosas de la estrategia que tienen para debilitarnos políticamente hablando “cómo se contempla el hacer campaña a través incluso de la prensa internacional en contra nuestra y como no tengo por qué ocultar eso pues me llegó, yo lo doy a conocer, a ver si es cierto, si es válido. No sé sobre validez, pero no está de más”, dijo el presidente López Obrador.

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez fue el encargado de explicar el contenido del documento titulado “Rescatemos a México” a través de un Bloque Opositor amplio, el BOA

“El objetivo de este documento es promover el desplazamiento de Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021, revocar el mandato presidencial en 2022”, apuntó Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia.

Según el documento, la estrategia tendría dos frentes para “potenciar las debilidades y limitaciones de Morena como partido en el gobierno” y la integración de un bloque opositor amplio, donde participarían el PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes como México Libre, gobernadores, alcaldes, grupos empresariales, medios de comunicación, comunicadores, redes sociales y organizaciones de la sociedad civil.

El plan contempla 12 acciones

“Centrar el discurso del bloque opositor en dos ejes: desempleo o inseguridad, responsabilizar a la Presidencia de AMLO y de la 4T del ahondamiento de estos dos males del país. Contratación de grupos de redes sociales, influencers y analistas para insistir sobre la destrucción de la economía, de las instituciones democráticas y el autoritarismo político del gobierno de la 4T. Cabildeo del bloque opositor en Washington, Casa Blanca y Capitolio para destacar el daño que está haciendo a las inversiones norteamericanas el gobierno de la Cuatro T”, expuso Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia.

El documento cita como “promotores” a analistas, columnistas y periodistas de revistas, medios electrónicos y encuestadoras a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, e incluso, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados electorales.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) calificó de “irresponsable” culpar a la oposición de los malos resultados del gobierno federal.

El Partido Acción Nacional (PAN) también desestimó el documento.

“El presidente López Obrador es capaz de inventar documentos con tal de golpear a la oposición. El único proyecto que nosotros tenemos es construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados para corregir el rumbo que lleva el país”, apuntó Marko Cortés, presidente nacional del PAN.

Desde el Congreso, la bancada de Morena en el Senado, pidió una investigación a fondo.

“Al INE le corresponde investigar las conductas que hoy fueron señaladas y al país le convendría abrir un compás de tiempo, que permita lograr una tregua política para prepararnos a la contiende del 2021. No a la violencia. No a la confrontación ni al odio. Vamos a la contienda democrática y a respetarnos todos”, dijo el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

El INE, negó categóricamente que alguno de sus consejeros esté formando parte de una iniciativa con estos propósitos, pues el instituto “no está ni a favor ni en contra de postura política alguna”.

BOA desata memes

En redes sociales se hizo referencia a la canción “La Boa” popularizada por La Sonora Santanera.

Incluso, el expresidente Calderón ironizó en Twitter que los autores de “La Boa” son Félix Reyna y Carlos Jose Reyes Hernández, quienes efectivamente son los compositores originales de esta popular canción.

Con información de En Punto.

LLH