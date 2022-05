AMLO revela que ya se reunió con padres de Debanhi; no habrá impunidad, les asegura

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló que se reunió con los padres de la joven Debanhi Escobar, a quienes les aseguró que no habrá impunidad en su muerte.

“Ya me reuní con ellos ahora en la mañana. Gente muy buena, muy buena, un maestro, su esposa y pues como padres están muy dolidos, desechos y hablé con ellos e hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad y en eso coincidimos con el gobernador y con las autoridades de Nuevo León. Vamos a estar pendientes y nos van a seguir ayudando ustedes también porque ayuda mucho la transparencia, la denuncia y la crítica. Que no haya impunidad y que se pueda siempre hacer justicia”, comentó AMLO en su conferencia mañanera desde el estado de Nuevo León.