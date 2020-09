AMLO revela que Tomás Zerón, ligado al caso Ayotzinapa, está en Israel

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y ligado al caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encuentra en Israel.

“Esto lo dio a conocer el fiscal y quienes llevaban a cabo pues esta manipulación están siendo procesados, es decir, se les va a llamar a cuentas a algunos ya están detenidos, otros están declarando y hay prófugos, es el caso del señor Zerón, que estaba en Canadá esa era la información que se tenía, pero luego se informó que está en Israel, y ya hay aviso al gobierno de Israel de que se tiene orden de aprehensión ya girada en contra de este señor y que no debe considerarse como un perseguido político porque participó en hechos muy lamentables”.

“El gobierno de Israel no podría, lo digo de manera respetuosa, dar protección a una persona con estas características. No sería justo ni humano porque hay elementos suficientes para demostrar que actuó de manera indebida con arbitrariedad, no voy a detallar sobre este asunto, pero esa es la información que se presentó al respecto”, dijo López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.