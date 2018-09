AMLO anuncia reunión con Graue; va contra el porrismo

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se reunirá con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue.

En conferencia de prensa, detalló que el encuentro podría darse este viernes, y enfatizó que está “a favor de los jóvenes que se están manifestando en contra de estas acciones ilegales, reprobables de utilización de la fuerza para afectar a estudiantes, para golpear a estudiantes”.

López Obrador se mostró solidario con los universitarios que con acciones pacíficas reprocharon los actos de violencia registrados en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Dijo que está al tanto de la situación en la UNAM y que confía en la forma en que las autoridades universitarias han manejado el caso.

Se están manifestando de manera pacífica, defendiendo sus derechos con mucha responsabilidad, que no han caído en ninguna provocación a pesar de que todavía se tiene la mala costumbre de entrometerse en asuntos que no les corresponden, todavía hay infiltrados”, mencionó.



Advirtió que “todo esto se va a terminar. Ya son las últimas, porque se meten grupos de intereses creados de todo tipo, pero esto ya no va a ser así, no va a permitir en el nuevo Gobierno que se lleven a cabo acciones vandálicas en contra de los estudiantes. No queremos porrismo en las universidades… Nada de estar desde el Gobierno organizando grupos de choque, eso se va a terminar por completo”.

Por otra parte, sostuvo que tampoco se realizarán actividades de espionaje en el próximo Gobierno, y explicó que si bien desaparecerá el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), los tres mil 750 agentes que tiene ese instituto serán reubicados para que se dediquen a otras tareas, “no se les va a dejar sin trabajo.

El presidente electo presentó a quienes encabezarán la Secretaría de Economía: Graciela Márquez, será la titular de la dependencia; Ernesto Acevedo, el subsecretario de Industria y Comercio; Luz María de la Mora, la Subsecretaria de comercio exterior; y Francisco Quiroga, el subsecretario de Minería.

Informó que en la Secretaría de Economía habrá programas estratégicos para la conformación de la zona libre de la frontera norte, una franja a lo largo de toda la línea divisoria, donde se aplicará un programa especial de reducción del Impuesto del Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el incremento al doble del salario mínimo.

La dependía también estará a cargo del plan de apoyo a las comunidades donde existen actividades mineras, se buscará la mitigación de daños causados por dichas industrias y además encabezará la entrega de créditos para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en el país.

Se le cuestionó por qué respondió con la frase “no voy a hablar de eso corazoncitos” a un grupo de reporteras, que un día antes le preguntaron sobre la adhesión de cinco diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la fracción de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y que senadores de su partido hayan respaldado la licencia como senador a Manuel Velasco, para regresar a cumplir su gestión como gobernador de Chiapas.

López Obrador rechazo que se trate de una frase machista.

“Yo tengo una visión distinta, no tiene esta intención. Sobre lo del Senado se trata del poder legislativo, son decisiones que se toman en la Cámara, en este caso de senadores… son ustedes mis corazones, mis corazoncitos. Yo les estimo mucho, les quiero. Yo llevo a la práctica el principio filosófico del amor al prójimo. Amor y paz. Cómo les voy a tratar, pues así, con cariño. No soy autoritario, soy feliz. Gracias a la vida que nos ha dado tanto, entonces por eso esta expresión, y siempre los voy a tratar así con respeto y con mucho cariño”.

Con información de Carmen Jaimes y Notimex.

RMT