AMLO se reúne con el presidente de Guatemala en Chiapas

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reunió este martes con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, en la Universidad Autónoma de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez.

En una conferencia de prensa posterior al encuentro, López Obrador reveló que abordaron el fenómeno migratorio.

El presidente electo de México anunció que las Cancillerías de ambos países trabajarán por desarrollar un proyecto de cooperación binacional para alcanzar la unidad de los países de América del Norte y de Centroamérica y enfrentar la migración con el desarrollo de los pueblos.

No optar como se ha venido haciendo, solo por el uso de la fuerza. No ver el fenómeno migratorio como un asunto de militarización de las fronteras, sino atenderlo desde sus causas, sobre todo que se puedan ofrecer mejores condiciones de vida y de trabajo a los pueblos, para que la gente no sea vea obligada a emigrar, que la migración sea optativa, no obligatoria”.