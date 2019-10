AMLO se reúne con empresarios para aclarar cambios fiscales y lograr acuerdos

El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) confirmó que este lunes diversos líderes empresariales se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que lograron avances para que el gobierno reconsidere actualizar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en algunos productos como refrescos y cigarros.

Fueron temas fiscales, fueron temas de hacienda, todo el paquete fiscal y todo eso. Estamos primero felicitando primero que no haya incremento de impuestos, y bueno lo del IEPS. Estamos ya muy avanzados yo creo que en esto nos va a ir muy bien”, expuso Francisco Cervantes , presidente de Concamin .

Se abstuvo revelar detalles de los avances que obtuvieron luego de dialogar con el presidente, y se limitó a indicar que el acercamiento con el mandatario les permitió tener más claras algunas propuestas que les preocupaba a los empresarios como el que sugiere que la defraudación fiscal sea considerada como delincuencia organizada.

Sobre todo a lo mejor en algunas cosas que no, que nos ponían nerviosos que ya se está arreglando, no quiero adelantarme yo creo que ya está muy aclarado y vale la pena mencionar algunas leyes como por ejemplo esta iniciativa de delincuencia organizada, ya está muy bien explicada que trae nombre y apellido, no va para los empresarios”, señaló Francisco Cervantes, presidente de Concamin.